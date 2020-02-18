Блахович — UFC: я не готов слишком долго ждать титульного боя с Джоном Джонсом

Боец UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович, нокаутировавший на турнире UFC Fight Night 167 Кори Андерсона, заявил, что не готов долго ждать поединка с чемпионом организации в полутяжёлой весовой категории Джоном Джонсом.



«Если Джонс хочет драться, то я тоже хочу драться. UFC, давай просто сделаем это. Я не готов ждать слишком долго», – сказал Блахович в интервью ESPN.



Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде и завоевал третью победу кряду. Джон Джонс провёл очередную защиту титула 9 февраля. На турнире в Хьюстоне (штат Техас, США) он встретился с Домиником Рейесом и одержал очень трудную победу единогласным решением судей. Вердикт судей вызвал критику болельщиков и специалистов. 16 февраля Джонс получил вызов на бой от Блаховича.

Джон Джонс: Блахович заслуживает титульного боя