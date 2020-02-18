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Яценко — о российских промоушенах: все преследуют свои мелкособственнические цели

Яценко — о российских промоушенах: все преследуют свои мелкособственнические цели
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Президент ACA Алексей Яценко заявил, что организация готова рассмотреть возможность объединения с другими отечественными промоушенами с целью создания единой российской лиги ММА.

«Насколько помню, Майрбек Хасиев говорил, что ACA готова объединиться с российскими промоушенами. Причём не с каким-то одним, а с несколькими. С теми, что на сегодняшний день что-то собой представляют: имеют внушительный ростер, финансовые возможности для проведения достойных мероприятий.

Могу лишь подтвердить, что мы готовы. Но это должно быть понятное всем партнёрство. Оно должно осуществляться исключительно с целью стать лидерами мирового ММА. Если у кого-то будет желание, то это возможно. Но кроме Хасиева никто не заявил об этом, все преследуют свои мелкособственнические цели», — приводит слова Яценко RT.

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