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Новосёлов — о карьере Нурмагомедова: если ты не наелся, будешь продолжать

Новосёлов — о карьере Нурмагомедова: если ты не наелся, будешь продолжать
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец Максим Новосёлов поделился мнением о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове и его бое с американцем Тони Фергюсоном.

«Справедливо ли, что Нурмагомедов занял второе место в рейтинге лучших бойцов десятилетия? Рейтинг — это вообще относительно. В следующем году будет другой, до этого был ещё один. Значит, есть стимул расти. Хотя Хабиб — это уже величина и отличный боец. Возможно, у него будет ещё много ярких побед, и тогда он точно соберёт все строчки рейтинга.

Хватит ли для этого трех боёв, которые ещё проведёт Хабиб, по словам его отца? Бойцовская тема такая: всегда ставишь себе планку, а потом её нарушаешь. Если ты не наелся, будешь продолжать.

Как пройдёт его бой с Фергюсоном? Никогда не могу прогнозировать. Видел много живых примеров, когда боец, на которого все ставят, падает от какой-то случайности. Может ногу подвернуть, заболеть перед боем, иметь плохое настроение. Конечно, буду болеть за Хабиба, но это будет поединок равных бойцов», — приводит слова Новосёлова «Рейтинг букмекеров Украина».

31-летний Нурмагомедов провёл 28 поединков в смешанных единоборствах, одержав 28 побед. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.

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