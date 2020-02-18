«Звёздные схватки по джиу-джитсу». Холлоуэй порассуждал на тему уик-энда All-Star в UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй считает, что UFC необходимо ввести аналог Матча всех звёзд НБА. Он даже придумал несколько шуточных конкурсов.



«Смотреть звёздный уик-энд НБА всегда безумно классно. Интересно, что мы можем сделать, чтобы добавить это к неделе боёв в Лас-Вегасе? Какие у нас аналоги конкурсов данков и трёхочковых бросков? Какими навыками можем мериться? Какие игры? Звёздные схватки по джиу-джитсу?" — написал Холлоуэй на своей странице в «Твиттере».



Ему ответили, что можно устроить разные состязания на самый сильный удар руками и ногами.



«Я, Тони Фергюсон и Колби Ковингтон на беговых дорожках. Вы не хотели бы видеть, кто придёт первым?» – продолжил фантазировать Холлоуэй.

Холлоуэй предложил судьям показывать оценки после каждого раунда