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«Звёздные схватки по джиу-джитсу». Холлоуэй порассуждал на тему уик-энда All-Star в UFC

«Звёздные схватки по джиу-джитсу». Холлоуэй порассуждал на тему уик-энда All-Star в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй считает, что UFC необходимо ввести аналог Матча всех звёзд НБА. Он даже придумал несколько шуточных конкурсов.

«Смотреть звёздный уик-энд НБА всегда безумно классно. Интересно, что мы можем сделать, чтобы добавить это к неделе боёв в Лас-Вегасе? Какие у нас аналоги конкурсов данков и трёхочковых бросков? Какими навыками можем мериться? Какие игры? Звёздные схватки по джиу-джитсу?" — написал Холлоуэй на своей странице в «Твиттере».

Ему ответили, что можно устроить разные состязания на самый сильный удар руками и ногами.

«Я, Тони Фергюсон и Колби Ковингтон на беговых дорожках. Вы не хотели бы видеть, кто придёт первым?» – продолжил фантазировать Холлоуэй.

Холлоуэй предложил судьям показывать оценки после каждого раунда
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