Чемпион ACA и боец «Ахмата» едва не подрались на интервью. Видео

В «инстаграме» aca_mma появилось видео, как чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжёлом весе Евгений Гончаров и боец клуба «Ахмат» Мухумат Вахаев, бой которых должен пройти послезавтра, 21 февраля, крепко повздорили на предматчевом интервью, чуть не устроив драку в студии. Команды спортсменов вовремя растащили бойцов.
«Никто не запрещал бойцам не сдерживать какие-то эмоции, да и дураку понятно, что это невозможно! Но переходить на оскорбления и какие-то непристойные действия недопустимо, и любой из бойцов за это ответит!» — приводятся слова основателя ACA Майрбека Хасиева в подписи к видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
На турнире ACA 104 в Краснодаре Гончаров проведёт первую защиту пояса, завоёванного в бою с Тони Джонсоном.
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