Тренер Нурмагомедова порадовался, что бой Хабиб — Фергюсон срывался несколько раз

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, нашёл позитив в том, что бой его подопечного с Тони Фергюсоном по различным причинам не раз срывался в предыдущие годы. По словам Мендеса, именно по этой причине болельщики настолько желают увидеть поединок, что готовы переплачивать за билеты.
«Всё, что нужно сделать, — посмотреть на продажи. Кажется, все билеты проданы. И они уже уходят на вторичный рынок. Если ещё и можно купить билеты на бой, то не по изначальной цене, а выше.
Они должны были сразиться раньше. Но этого не случилось. Однако из-за этого поединок воспринимается ещё круче, чем воспринимался бы раньше», — цитирует Мендеса MMA Junkie.
Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
- 19 февраля 2020
-
10:00
-
09:09
- 18 февраля 2020
-
22:16
-
21:56
-
20:47
-
20:06
-
19:52
-
18:32
-
18:21
-
17:15
-
16:35
-
16:00
-
15:01
-
14:00
-
13:20
-
12:50
-
12:09
-
11:25
-
11:12
-
10:05
-
09:41
-
09:30
-
09:01
-
03:28
-
00:53
- 17 февраля 2020
-
23:51
-
22:55
-
20:55
-
19:50
-
18:52
-
16:01
-
15:13
-
14:10
-
13:08
-
12:00