Тренер Нурмагомедова порадовался, что бой Хабиб — Фергюсон срывался несколько раз

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, нашёл позитив в том, что бой его подопечного с Тони Фергюсоном по различным причинам не раз срывался в предыдущие годы. По словам Мендеса, именно по этой причине болельщики настолько желают увидеть поединок, что готовы переплачивать за билеты.

«Всё, что нужно сделать, — посмотреть на продажи. Кажется, все билеты проданы. И они уже уходят на вторичный рынок. Если ещё и можно купить билеты на бой, то не по изначальной цене, а выше.

Они должны были сразиться раньше. Но этого не случилось. Однако из-за этого поединок воспринимается ещё круче, чем воспринимался бы раньше», — цитирует Мендеса MMA Junkie.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.



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