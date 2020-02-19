Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

The Athletic: третий бой Альварес — Головкин может пройти в сентябре

The Athletic: третий бой Альварес — Головкин может пройти в сентябре
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес могут провести третий бой в сентябре 2020 года. Об этом сообщил журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

«Альварес проявил интерес к бою с Геннадием Головкиным в сентябре. Альварес планирует провести поединок во втором среднем весе, поэтому Головкину придётся подняться в весовой категории. DAZN давно пытается организовать бой», — написал журналист в своём «твиттере».

Первый поединок с участием Головкина, владевшего на тот момент поясами WBA, WBC, IBF и IBO, и Альвареса прошёл в 2017 году и завершился вничью. Во втором бою, который состоялся год спустя, представитель Казахстана потерпел поражение решением судей и лишился поясов.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020