The Athletic: третий бой Альварес — Головкин может пройти в сентябре
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес могут провести третий бой в сентябре 2020 года. Об этом сообщил журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.
«Альварес проявил интерес к бою с Геннадием Головкиным в сентябре. Альварес планирует провести поединок во втором среднем весе, поэтому Головкину придётся подняться в весовой категории. DAZN давно пытается организовать бой», — написал журналист в своём «твиттере».
Первый поединок с участием Головкина, владевшего на тот момент поясами WBA, WBC, IBF и IBO, и Альвареса прошёл в 2017 году и завершился вничью. Во втором бою, который состоялся год спустя, представитель Казахстана потерпел поражение решением судей и лишился поясов.
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
13:00
-
12:13
-
11:00
-
10:00
-
09:09
- 18 февраля 2020
-
22:16
-
21:56
-
20:47
-
20:06
-
19:52
-
18:32
-
18:21
-
17:15
-
16:35
-
16:00
-
15:01
-
14:00
-
13:20
-
12:50
-
12:09
-
11:25
-
11:12
-
10:05
-
09:41
-
09:30
-
09:01
-
03:28
-
00:53
- 17 февраля 2020
-
23:51
-
22:55
-
20:55
-
19:50
-
18:52
-
16:01
-
15:13
Партнерский контент