The Athletic: третий бой Альварес — Головкин может пройти в сентябре

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес могут провести третий бой в сентябре 2020 года. Об этом сообщил журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

«Альварес проявил интерес к бою с Геннадием Головкиным в сентябре. Альварес планирует провести поединок во втором среднем весе, поэтому Головкину придётся подняться в весовой категории. DAZN давно пытается организовать бой», — написал журналист в своём «твиттере».

Первый поединок с участием Головкина, владевшего на тот момент поясами WBA, WBC, IBF и IBO, и Альвареса прошёл в 2017 году и завершился вничью. Во втором бою, который состоялся год спустя, представитель Казахстана потерпел поражение решением судей и лишился поясов.