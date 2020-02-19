Дебют Гассиева в тяжёлом весе опять сорвался

Поединок российского боксёра Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом, намеченный на 1 марта в США, не состоится. Об этом сообщили в команде российского спортсмена.

«Бой не состоится. Там много вопросов: от того, что Мурат не был готов как следует, до того, что были вопросы по контракту», — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе переносится не впервые. Ранее спортсмену мешали травмы.

Поединок должен был состояться в ночь на 1 марта мск во Фриско (США, штат Техас), бой должен был стать дебютным для россиянина в тяжёлом весе.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и одно поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед (в том числе 20 нокаутом) и три поражения.