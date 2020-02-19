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Отсидевший боец MMA рассказал, как Ф. Емельяненко вместо него поехал на ЧМ по самбо

Отсидевший боец MMA рассказал, как Ф. Емельяненко вместо него поехал на ЧМ по самбо
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля Максим Новосёлов рассказал давнюю историю, связанную со знаменитым бойцом MMA Фёдором Емельяненко. По словам Новосёлова, он в неподходящий момент сломал руку, из-за чего на чемпионат мира по самбо поехал Емельяненко.

Напомним, Новосёлов 14 лет провёл в местах лишения свободы. Его осудили по обвинению в убийстве.

«Я готовился всю жизнь, и на одном из этапов жизни я попал на чемпионат Европы. Стал первым, выиграл.

Трудно мне это далось, конечно, то есть у меня был отбор. Надо было изначально выиграть чемпионат города, чемпионат области, чемпионат округа, чемпионат России. На момент участия в чемпионате Европы я сломал руку. И стал вторым. Первым стал Фёдор Емельяненко.

Фёдор поехал на чемпионат мира, а я на чемпионат Европы. Вот так вот распределились места у нас.

Благодаря Фёдору Емельяненко многие люди просто узнали про самбо. То есть узнали, что это самбист из России, который побеждает на всех крупнейших чемпионатах.

Несмотря на его неудачи и удачи в карьере, Фёдор — именно тот человек, который показал, что он представитель самбо и что благодаря самбо он побеждает лучших бойцов планеты.

Фёдор — тот человек, кто за счёт боёв и внимания к себе рассказывал про самбо. А есть парни, которые просто ездят на соревнования, на различные континенты и побеждают и также вносят свой вклад. Просто, может, их меньше знают, но в мире самбо они известны», — приводятся слова бойца на сайте телеканала «РЕН ТВ».

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