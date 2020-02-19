Отсидевший боец MMA рассказал, как Ф. Емельяненко вместо него поехал на ЧМ по самбо

Российский боец смешанного стиля Максим Новосёлов рассказал давнюю историю, связанную со знаменитым бойцом MMA Фёдором Емельяненко. По словам Новосёлова, он в неподходящий момент сломал руку, из-за чего на чемпионат мира по самбо поехал Емельяненко.
Напомним, Новосёлов 14 лет провёл в местах лишения свободы. Его осудили по обвинению в убийстве.
«Я готовился всю жизнь, и на одном из этапов жизни я попал на чемпионат Европы. Стал первым, выиграл.
Трудно мне это далось, конечно, то есть у меня был отбор. Надо было изначально выиграть чемпионат города, чемпионат области, чемпионат округа, чемпионат России. На момент участия в чемпионате Европы я сломал руку. И стал вторым. Первым стал Фёдор Емельяненко.
Фёдор поехал на чемпионат мира, а я на чемпионат Европы. Вот так вот распределились места у нас.
Благодаря Фёдору Емельяненко многие люди просто узнали про самбо. То есть узнали, что это самбист из России, который побеждает на всех крупнейших чемпионатах.
Несмотря на его неудачи и удачи в карьере, Фёдор — именно тот человек, который показал, что он представитель самбо и что благодаря самбо он побеждает лучших бойцов планеты.
Фёдор — тот человек, кто за счёт боёв и внимания к себе рассказывал про самбо. А есть парни, которые просто ездят на соревнования, на различные континенты и побеждают и также вносят свой вклад. Просто, может, их меньше знают, но в мире самбо они известны», — приводятся слова бойца на сайте телеканала «РЕН ТВ».
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