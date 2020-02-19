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Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму «Хикмет Травел»

Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму «Хикмет Травел»
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов зарегистрировал в Москве туристическую фирму «Хикмет Травел». Сведения о регистрации появились в Едином государственном реестре юридических лиц.

Фирма была зарегистрирована 17 февраля 2020 года. Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов является её генеральным директором и владельцем. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. рублей.

Адресом регистрации турфирмы является проспект Мира, д. 70.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что он не знает о деятельности сына, сообщает Агентство «Москва».

Напомним, следующий поединок Хабиб Нурмагомедов проведёт 18 апреля 2020 года. Его соперником станет Тони Фергюсон.

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