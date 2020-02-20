Паркер: хочу увидеть, как победитель боя Уайлдер — Фьюри подерётся с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
«Я хочу увидеть, как победитель дерётся с Энтони Джошуа. Причина, по которой я это говорю — уже давно поклонники бокса хотят видеть абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Важно дать фанатам то, что они хотят. Они просто желают понять, кто всё-таки лучший в супертяжёлом весе.
Прогноз на бой? Я выберу Фьюри. Мне нравится его бокс, то, что он умеет делать на ринге. Надеюсь, что нас ждёт отличный бой. Вопрос в том, кто из боксёров сможет воплотить свой план на поединок. Они оба имели достаточно времени, чтобы посмотреть запись первого боя и хорошо изучить друг друга. Победит тот, кто сможет лучше сделать свою работу», — приводит слова Джозефа Паркера BoxingScene.
- 20 февраля 2020
-
00:36
- 19 февраля 2020
-
23:20
-
22:51
-
21:50
-
20:51
-
19:35
-
17:55
-
16:00
-
15:07
-
14:13
-
13:00
-
12:13
-
11:00
-
10:00
-
09:09
- 18 февраля 2020
-
22:16
-
21:56
-
20:47
-
20:06
-
19:52
-
18:32
-
18:21
-
17:15
-
16:35
-
16:00
-
15:01
-
14:00
-
13:20
-
12:50
-
12:09
-
11:25
-
11:12
-
10:05
-
09:41
-
09:30