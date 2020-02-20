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Паркер: хочу увидеть, как победитель боя Уайлдер — Фьюри подерётся с Джошуа

Паркер: хочу увидеть, как победитель боя Уайлдер — Фьюри подерётся с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

«Я хочу увидеть, как победитель дерётся с Энтони Джошуа. Причина, по которой я это говорю — уже давно поклонники бокса хотят видеть абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Важно дать фанатам то, что они хотят. Они просто желают понять, кто всё-таки лучший в супертяжёлом весе.

Прогноз на бой? Я выберу Фьюри. Мне нравится его бокс, то, что он умеет делать на ринге. Надеюсь, что нас ждёт отличный бой. Вопрос в том, кто из боксёров сможет воплотить свой план на поединок. Они оба имели достаточно времени, чтобы посмотреть запись первого боя и хорошо изучить друг друга. Победит тот, кто сможет лучше сделать свою работу», — приводит слова Джозефа Паркера BoxingScene.

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