В UFC появился второй боец из Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов подписал контракт с UFC. Об этом объявил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов, опубликовавший пост в «Инстаграме».
«Боец команды Arlan MMA Pro Жалгас Жумагулов подписал контракт с UFC. Поздравляю тебя, брат, и всех, кто ждал этой новости», — написал менеджер.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Абдрахманова.
Это уже второй представитель Казахстана, подписавший контракт с UFC. Ранее бойцом промоушена стал Шавкат Рахмонов. Также в UFC выступает россиянин казахского происхождения Дамир Исмагулов.
Дата дебюта Жумагулова в UFC станет известна позднее. Ранее спортсмен выступал в промоушене Fight Nights Global, где завоевал пояс в наилегчайшем весе.
На счету 32-летнего Жумагулова 13 побед и 3 поражения в 16 боях в MMA.
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