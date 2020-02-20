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Владимир Кличко назвал Фьюри неуклюжим боксёром. В 2015-м он проиграл ему пояса

Владимир Кличко назвал Фьюри неуклюжим боксёром. В 2015-м он проиграл ему пояса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко поделился мнением о британце Тайсоне Фьюри, чьим ближайшим соперником станет американец Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира по версии WBC.

Матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля мск. В первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью.

«Как боксёр, я бы сказал, что Фьюри действительно неуклюж — из-за его габаритов и того, как он перемещается по рингу. Но он, будучи таким большим, достаточно мобилен», — приводит слова Кличко BoxingScene.

Напомним, в 2015 году Фьюри победил Кличко единогласным решением судей и отобрал у того пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Фьюри заявил, что закончит карьеру, если победит Уайлдера
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