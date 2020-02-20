Фьюри оскорбил мать Уайлдера. Из-за этого случилась потасовка. Видео

Стало известно, почему Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, повздорили накануне матча-реванша, который состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. Выяснилось, что Фьюри оскорбительно отозвался о матери Уайлдера, после чего и произошла стычка, сообщается в «твиттере» Sport Bible.

«Ты третий тяжеловес в мире!» — сказал Фьюри.

«А кто второй?» — спросил Уайлдер.

«Твоя мамочка!» — ответил британец.

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Боксёры встречались 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился вничью.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

«Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее». Уайлдер посмеялся над Фьюри