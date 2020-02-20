Фьюри оскорбил мать Уайлдера. Из-за этого случилась потасовка. Видео
Стало известно, почему Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, повздорили накануне матча-реванша, который состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. Выяснилось, что Фьюри оскорбительно отозвался о матери Уайлдера, после чего и произошла стычка, сообщается в «твиттере» Sport Bible.
«Ты третий тяжеловес в мире!» — сказал Фьюри.
«А кто второй?» — спросил Уайлдер.
«Твоя мамочка!» — ответил британец.
Если у вас не отображается видео потасовки, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Боксёры встречались 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе. Тогда раздельным решением судей бой завершился вничью.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
«Моя двухлетняя дочь бьёт сильнее». Уайлдер посмеялся над Фьюри
«Кокаин и проститутки». Фьюри рассказал, чем займётся после боя с Уайлдером
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
10:18
-
09:35
-
09:04
-
03:00
-
00:36
- 19 февраля 2020
-
23:20
-
22:51
-
21:50
-
20:51
-
19:35
-
17:55
-
16:00
-
15:07
-
14:13
-
13:00
-
12:13
-
11:00
-
10:00
-
09:09
- 18 февраля 2020
-
22:16
-
21:56
-
20:47
-
20:06
-
19:52
-
18:32
-
18:21
-
17:15
-
16:35
-
16:00
-
15:01
-
14:00
-
13:20
-
12:50
-
12:09
-
11:25
Партнерский контент