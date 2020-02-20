Менеджер Магомедшарипова назвал его возможных следующих соперников

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгком весе, готов провести поединок с американцем Брайаном Ортегой или корейцем Чон Чхан Соном, более известным под прозвищем Корейский Зомби. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
«Забит готов подраться и с Ортегой, и с Корейским Зомби. Пока план подраться 18 апреля», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Напомним, турнир UFC 249, намеченный на 18 апреля, возглавит титульный бой в лёгком весе с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА, шесть из которых — нокаутом. В одном поединке он проиграл. В шести боях под эгидой UFC россиянин одержал шесть побед.
Ранее Магомедшарипов признался, что его заинтересовала бы возможность подраться с Конором Макгрегором, бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
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