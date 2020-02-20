Фергюсон показал необычную тренировку, пробежавшись по шинам. Видео
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон опубликовал в своём «твиттере» видео тренировки, на котором можно посмотреть, как он пробежался по специально установленным для этого шинам. Правда, бойцу не с первого раза удалось выполнить задание.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, следующим соперником 35-летнего Фергюсона станет 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. Спортсмены сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине, запланированном на 18 апреля.
На счету Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 боях в MMA.
Нурмагомедов провёл тренировку по борьбе с Кормье. Фото
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