Яквинта принял вызов Махачева и готов подраться в Москве «ради классных фанов»

Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, ответил на вызов со стороны российского бойца MMA Ислама Махачева. Ранее Махачев вызвал на бой Яквинту, назвав его нью-йоркским бандитом.
«Нью-йоркский бандит против дагестанского. Я готов подраться в Москве ради классных фанов из России», — написал Яквинта в своём «твиттере».
На счету 32-летнего Яквинты 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один бой завершился вничью. У 28-летнего Махачева 18 побед и одно поражение в 19 боях в MMA.
Яквинта занимает девятое место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса, а Махачев — 14-е.
Напомним, именно в противостоянии с Яквинтой Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в лёгком весе, который никому не отдаёт с апреля 2018 года.
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