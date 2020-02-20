Яквинта принял вызов Махачева и готов подраться в Москве «ради классных фанов»

Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, ответил на вызов со стороны российского бойца MMA Ислама Махачева. Ранее Махачев вызвал на бой Яквинту, назвав его нью-йоркским бандитом.

«Нью-йоркский бандит против дагестанского. Я готов подраться в Москве ради классных фанов из России», — написал Яквинта в своём «твиттере».

На счету 32-летнего Яквинты 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один бой завершился вничью. У 28-летнего Махачева 18 побед и одно поражение в 19 боях в MMA.

Яквинта занимает девятое место в рейтинге бойцов UFC лёгкого веса, а Махачев — 14-е.

Напомним, именно в противостоянии с Яквинтой Хабиб Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в лёгком весе, который никому не отдаёт с апреля 2018 года.

Махачев вызвал на бой бывшего соперника Хабиба