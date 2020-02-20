Харитонов: готов сразиться с А. Емельяненко, хоть это и неинтересно

Российский боец смешанных единоборств ММА Сергей Харитонов заявил, что готов встретиться с соотечественником Александром Емельяненко, если кому-то интересна организация боя.

«Мне постоянно пишут об этом бое, просят, чтобы я поставил Александра на место. Если кому-то интересно, он будет сделан. Мне звонят и пишут постоянно. Будет предложение — будем разговаривать.

Мне с точки зрения спорта этот бой не интересен. Но мы на слуху. Он то там попался, то здесь пьяный дебош. Если зрители хотят, то пусть какой-нибудь промоутер организует, и мы проведём бой», — приводит слова Харитонова «Р-Спорт».

Емельяненко неоднократно был замечен в нетрезвом виде и привлекался к ответственности. В последний раз россиянин попал в неприятную ситуацию в январе, когда отсидел семь суток в изоляторе временного содержания Анапы за мелкое хулиганство. В 2016 году Емельяненко вышел из тюрьмы, где отбыл срок за изнасилование. В марте 2019 года в Кисловодске он устроил аварию и скрылся.