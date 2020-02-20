«Когда я тебя нашёл, ты сидел на коксе и думал о самоубийстве». Уайлдер ответил Фьюри

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, ответил на слова Тайсона Фьюри о том, что это он привёл его в большой бокс.
Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе 22 февраля. В первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью.
«Фьюри не стоит говорить о том, что это якобы он привёл меня в большой бокс. Если он будет это делать, то я просто отвешу ему пощёчину. Когда я нашёл тебя, ты сидел на коксе. Ты был огромным и думал о самоубийстве.
Не забывай, кто привёл тебя в большой бокс. Я вернул тебя обратно. Я положил еду на твой стол, чтобы твоя семья была счастлива и сыта. И я делаю это снова, уже во второй раз. Я продаю платные трансляции и билеты. Зрители придут посмотреть на меня», — цитирует Деонтея Уайлдера Standard.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
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