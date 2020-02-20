Масвидаль не исключил, что согласится на бой с Нурмагомедовым
Обладатель титула BMF в полусреднем весе, боец UFC Хорхе Масвидаль рассказал, что не исключает поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, для этого боссы лиги должны сделать ему выгодное предложение.
«Если UFC выдвинет мне предложение, от которого я не смогу отказаться, то такой бой состоится. Сейчас для меня сгонка веса является чем-то устрашающим. Я не мог согнать вес в лимит лёгкого дивизиона с тех пор, как в UFC запретили капельницы. Для того, чтобы уложиться в категорию, мне придётся пройти через много страданий», — приводит слова американца BJ Penn.
Напомним, в следующем поединке Масвидаль, вероятнее всего, встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
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