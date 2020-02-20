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Сауль Альварес: Фьюри для победы над Уайлдером нужно провести идеальный бой

Сауль Альварес: Фьюри для победы над Уайлдером нужно провести идеальный бой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от повторной встречи Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. По словам мексиканца, Фьюри для победы необходимо провести идеальный поединок.

«Это будет очень интересное противостояние. Если Тайсон будет всё делать правильно с первой до последней секунды, то он, вероятнее всего, победит. Но ему нужно провести идеальный бой. Фьюри отлично двигается и он очень умён в ринге. Но мы знаем, что у Уайлдера есть нокаутирующая мощь. Он способен завершить поединок лишь одним ударом», — приводит слова Альвареса BoxingScene.

Напомним, встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдёт в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Уайлдер — Фьюри.

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