Сауль Альварес: Фьюри для победы над Уайлдером нужно провести идеальный бой

Чемпион мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от повторной встречи Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. По словам мексиканца, Фьюри для победы необходимо провести идеальный поединок.
«Это будет очень интересное противостояние. Если Тайсон будет всё делать правильно с первой до последней секунды, то он, вероятнее всего, победит. Но ему нужно провести идеальный бой. Фьюри отлично двигается и он очень умён в ринге. Но мы знаем, что у Уайлдера есть нокаутирующая мощь. Он способен завершить поединок лишь одним ударом», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Напомним, встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдёт в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Уайлдер — Фьюри.
- 21 февраля 2020
-
00:17
- 20 февраля 2020
-
23:40
-
22:48
-
21:24
-
21:01
-
19:51
-
18:36
-
18:00
-
16:39
-
15:15
-
14:22
-
14:00
-
13:07
-
12:04
-
11:00
-
10:18
-
09:35
-
09:04
-
03:00
-
00:36
- 19 февраля 2020
-
23:20
-
22:51
-
21:50
-
20:51
-
19:35
-
17:55
-
16:00
-
15:07
-
14:13
-
13:00
-
12:13
-
11:00
-
10:00
-
09:09
- 18 февраля 2020
-
22:16