Уайдман договорился о поединке с Херманссоном

2 мая на арене «Чизпик Арена», что в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В его главном событии, вероятнее всего, встретятся экс-чемпион организации в среднем весе Крис Уайдман и Джек Херманссон, сообщает MMAJunkie. Стороны достигли устной договорённости.

Уайдман проиграл пять из последних шести поединков и выпал из топ-15 среднего веса. Минувший бой он провёл в полутяжёлом весе, но после сокрушительного поражения от Доминика Рейеса принял решение вернуться в средний дивизион. Что касается Херманссона, то он победил в четырёх из пяти последних боёв и занимает шестое место в рейтинге среднего веса. В предыдущем бою он уступил Джареду Каннонье.