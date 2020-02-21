Уайдман договорился о поединке с Херманссоном
2 мая на арене «Чизпик Арена», что в Оклахома-Сити (штат Оклахома, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В его главном событии, вероятнее всего, встретятся экс-чемпион организации в среднем весе Крис Уайдман и Джек Херманссон, сообщает MMAJunkie. Стороны достигли устной договорённости.
Уайдман проиграл пять из последних шести поединков и выпал из топ-15 среднего веса. Минувший бой он провёл в полутяжёлом весе, но после сокрушительного поражения от Доминика Рейеса принял решение вернуться в средний дивизион. Что касается Херманссона, то он победил в четырёх из пяти последних боёв и занимает шестое место в рейтинге среднего веса. В предыдущем бою он уступил Джареду Каннонье.
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