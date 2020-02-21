Владимир Кличко назвал возможные исходы боя Уайлдер — Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко рассказал, как, по его мнению, может сложиться матч-реванш обладателя пояса WBC в тяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри. Боксёры выйдут на ринг в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля мск.
Напомним, в первом поединке Уайлдера и Фьюри, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.
«Я сражался с Фьюри и спарринговал с Уайлдером. Я знаю этих парней и потому уверен: либо Фьюри победит по очкам, либо его нокаутируют. Всё будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии он подойдёт к поединку. Дело не в физической форме», — приводит слова Кличко BoxingScene.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
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