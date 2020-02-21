Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Владимир Кличко назвал возможные исходы боя Уайлдер — Фьюри

Владимир Кличко назвал возможные исходы боя Уайлдер — Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Владимир Кличко рассказал, как, по его мнению, может сложиться матч-реванш обладателя пояса WBC в тяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри. Боксёры выйдут на ринг в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля мск.

Напомним, в первом поединке Уайлдера и Фьюри, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

«Я сражался с Фьюри и спарринговал с Уайлдером. Я знаю этих парней и потому уверен: либо Фьюри победит по очкам, либо его нокаутируют. Всё будет зависеть от того, в каком психологическом состоянии он подойдёт к поединку. Дело не в физической форме», — приводит слова Кличко BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Фьюри оскорбил мать Уайлдера. Из-за этого случилась потасовка. Видео
Владимир Кличко назвал Фьюри неуклюжим боксёром. В 2015-м он проиграл ему пояса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020