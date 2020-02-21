Арум: верю, что количество платных трансляций реванша Уайлдер — Фьюри превысит 2 млн

Боб Арум, являющийся промоутером британского боксёра Тайсона Фьюри, высказался относительно ожиданий по продажам PPV-трансляций его боя с Деонтеем Уайлдером, обладателем пояса WBC.

«Я действительно верю, что второй поединок Уайлдера и Фьюри сможет позволить продать свыше 2 млн PPV-трансляций, так как в его раскрутке участвуют FOX и ESPN. В старые времена HBO и Showtime это невозможно было представить. Но сейчас я ожидаю, что мы достигнем отметки в 2 млн платных трансляций за просмотр или даже превысим её. Люди говорят об этой битве по всей стране, и одна из главных тем — то, как FOX и ESPN продвигают этот поединок», — цитирует Боба Арума BoxingScene.

23 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится матч-реванш американца Уайлдера и британца Фьюри. На кону будет стоять чемпионский титул в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг) по версии WBC. Начало поединка запланировано на 7:30 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Уайлдер — Фьюри.