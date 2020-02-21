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Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш

Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за матч-реванш
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Стали известны гонорары боксёров действующего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри за матч-реванш, который состоится в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля мск. Официальный гонорар каждого из спортсменов составит $ 5 млн, однако известно, что общая сумма выплат составит не менее $ 30 млн для каждого из боксёров, причём это без учёта дохода от продаж платных трансляций, сообщает ESPN, ссылаясь на сообщение Атлетической комиссии штата Невада.

На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) в 43 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 29 побед и одна ничья в 30 боях.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

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