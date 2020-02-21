Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уайлдеру и Фьюри запретили проводить дуэль взглядов после взвешивания из-за потасовки

Уайлдеру и Фьюри запретили проводить дуэль взглядов после взвешивания из-за потасовки
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, и британец Тайсон Фьюри не смогут провести дуэль взглядов после процедуры взвешивания, которая состоится сегодня, 21 февраля, сообщает Essentially Sports.

Напомним, матч-реванш Уайлдер — Фьюри состоится в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля мск. В первом поединке в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью.

Сообщается, что Атлетическая комиссия запретила боксёрам проводить дуэль взглядов из-за того, что они устроили потасовку на пресс-конференции ранее на этой неделе, когда Фьюри оскорбил мать Уайлдера.

Если у вас не отображается видео потасовки, его можно посмотреть на «Чемпионате».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Фьюри оскорбил мать Уайлдера. Из-за этого случилась потасовка. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020