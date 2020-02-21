«Вставай и дерись, лысый!» Емельяненко обратился к Исмаилову на фоне плаката с Али. Видео
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь обратился к Магомеду Исмаилову, который будет его следующим соперником. В настоящее время Емельяненко находится в Грозном, где проводит тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.
Боец записал очередное видеообращение для Исмаилова, на сей раз на фоне плаката с легендарным боксёром Мохаммедом Али.
«Знаете, что на этой фотографии Мохаммед Али говорит? «Лысый, вставай и дерись!» — сказал Емельяненко.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
Поединок Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов состоится на турнире ACA 107 на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.
«Паршивая овца». Бразильский боец MMA — об А. Емельяненко
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
15:00
-
14:10
-
13:22
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:07
-
10:42
-
10:18
-
10:07
-
09:17
-
04:03
-
00:17
- 20 февраля 2020
-
23:40
-
22:48
-
21:24
-
21:01
-
19:51
-
18:36
-
18:00
-
16:39
-
15:15
-
14:22
-
14:00
-
13:07
-
12:04
-
11:00
-
10:18
-
09:35
-
09:04
-
03:00
-
00:36
- 19 февраля 2020
-
23:20
-
22:51
-
21:50
Партнерский контент