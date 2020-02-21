«Вставай и дерись, лысый!» Емельяненко обратился к Исмаилову на фоне плаката с Али. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь обратился к Магомеду Исмаилову, который будет его следующим соперником. В настоящее время Емельяненко находится в Грозном, где проводит тренировочный лагерь под руководством главного тренера бойцовского клуба «Ахмат» Мурада Бичуева.

Боец записал очередное видеообращение для Исмаилова, на сей раз на фоне плаката с легендарным боксёром Мохаммедом Али.

«Знаете, что на этой фотографии Мохаммед Али говорит? «Лысый, вставай и дерись!» — сказал Емельяненко.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Поединок Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов состоится на турнире ACA 107 на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.