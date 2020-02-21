Взвешивание UFC Fight Night 168: Тухугов легче Агилара, Мустафаев перевесил Ридделла

В ночь на 23 февраля по московскому времени в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168. В его ходе выступят два россиянина. В преддверии шоу бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

Так, Зубайра Тухугов показал на весах 65,7 кг, в то время как его соперник Кевин Агилар потянул на 65,9 кг. Магомед Мустафаев в день взвешивания показал 70,7 кг, а вес его оппонента Брэда Ридделла составил 70,0 кг.

Напомним, что главным событием турнира в Окленде станет дуэль легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера. Хукер в канун боя показал 70,7 кг, а Фелдер — 70,5 кг.

UFC Fight Night 168. Взвешивание

Пол Фелдер (155,5 фунта) — Дэн Хукер (156 фунтов)

Джим Крют (206) — Михал Олексейчук (206)

Каролина Ковалькевич (115,5) — Ян Сяонань (116)

Бен Сосоли (264) — Маркос Рожерио да Лима (257)

Бред Ридделл (154,5) — Магомед Мустафаев (156).