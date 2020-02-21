Арум: в США всем плевать на Джошуа, он был нокаутирован Руисом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мыслями о чемпионе мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. По словам функционера, в США британец никогда не будет восприниматься всерьёз, так как в прошлом проиграл нокаутом Энди Руису.

«В США всем плевать на Джошуа. Боец, который проигрывал нокаутом Энди Руису, не является элитным бойцом. Давайте говорить откровенно, я организовывал бои Руиса, он никогда не нокаутировал серьёзных соперников.

Большинство его соперников не были элитными бойцами. И при этом Джошуа проиграл Руису нокаутом. Как это характеризует Энтони? Представьте, если Руис будет биться с Фьюри или Уайлдером. Дадите ли вы Энди хоть один шанс? Нет. Джошуа же сначала проиграл Руису нокаутом, а во втором бою победил, но бегал по рингу, как трус", — приводит слова функционера Boxingnews24.