Нурмагомедов пожелал удачи Тухугову перед турниром UFC в Окленде

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи соотечественнику Зубайре Тухугову.

В ночь на 23 февраля по московскому времени Тухугов выступит на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия). Ему будет противостоять Кевин Агилар.

«Удачи тебе, брат. Пусть Всевышний поможет тебе во всём, мы делаем Дуа за тебя», — написал Хабиб в «Инстаграме».

Сегодня, 21 февраля, в преддверии шоу бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Тухугов показал на весах 65,7 кг, в то время как его соперник Агилар — 65,9 кг.

Главным событием турнира в Окленде станет дуэль легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера.

Запись доступна на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».