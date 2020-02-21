Нурмагомедов пожелал удачи Тухугову перед турниром UFC в Окленде
Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи соотечественнику Зубайре Тухугову.
В ночь на 23 февраля по московскому времени Тухугов выступит на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168 в Окленде (Новая Зеландия). Ему будет противостоять Кевин Агилар.
«Удачи тебе, брат. Пусть Всевышний поможет тебе во всём, мы делаем Дуа за тебя», — написал Хабиб в «Инстаграме».
Сегодня, 21 февраля, в преддверии шоу бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Тухугов показал на весах 65,7 кг, в то время как его соперник Агилар — 65,9 кг.
Главным событием турнира в Окленде станет дуэль легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера.
Запись доступна на странице Нурмагомедова в «Инстаграме».
Взвешивание UFC Fight Night 168: Тухугов легче Агилара, Мустафаев перевесил Ридделла
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
23:13
-
22:31
-
21:43
-
20:54
-
19:43
-
18:31
-
17:25
-
16:00
-
15:00
-
14:10
-
13:22
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:07
-
10:42
-
10:18
-
10:07
-
09:17
-
04:03
-
00:17
- 20 февраля 2020
-
23:40
-
22:48
-
21:24
-
21:01
-
19:51
-
18:36
-
18:00
-
16:39
-
15:15
-
14:22
-
14:00
-
13:07
-
12:04
-
11:00
Партнерский контент