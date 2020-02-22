Певица Полина Гагарина записала обращение к ученику Фёдора Емельяненко

Певица Полина Гагарина записала видеоролик, посвящённый бойцу ММА Валентину Молдавскому. Спортсмену предстоит провести бой с Хави Айялой на турнире Bellator 239.

Молдавский — ученик Фёдора Емельяненко. Он выходит на свои бои под песню «Кукушка», которую исполняет Гагарина.

«Дорогой Валентин! Очень приятно, что вы выходите на бой именно под моё исполнение «Кукушки». Желаю вам удачи, сил, терпения и, конечно же, победы. Только вперёд!» — сказала Гагарина на видео, которое было размещено в «Инстаграме».

Бой с участием Молдавского начнётся сегодня, 22 февраля, в 05:00 мск.

Валентин дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2015 году. В июле 2017 года он впервые выступил в Bellator, выиграв единогласным решением судей у Карла Семанутафа.