Молдавский победил Айялу единогласным решением судей на Bellator 239

Российский боец ММА Валентин Молдавский одержал победу над американцем Хави Айялой в основном карде Bellator 239. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.



Молдавский одержал девятую победу в десяти боях. Для Айялы это поражение стало восьмым в 19 боях.



Напомним, в главном событии турнира встретятся американец Эд Рут и Яросав Амосов.



Bellator 239



Основной кард



Эд Рут — Ярослав Амосов

Брэндон Гиртц — Майлз Джури

Тим Джонсон — Тирелл Фортьюн — победа Джонсона нокаутом в первом раунде

Валентин Молдавский — Хави Айяла — победа Молдавского единогласным решением судей



Предварительный кард



Кристиан Эдвардс — Марко Хатч — победа Эдвардса единогласным решением судей

Кит Ли — Шон Банч — победа Ли единогласным решением судей

ТиДжей Бриттон — Габриэль Варга — победа Бриттона раздельным решением судей

Дэнис Килхольтц — Кристина Уильямс — победа Килхольтц приёмом в первом раунде

Соло Хэтли — Гастон Боланьос — победа Хэтли раздельным решением судей

Джош Хилл — Виничюс Зани — победа Хилла единогласным решением судей

Грант Нил — Слод Уилкокс — победа Нила техническим нокаутом в

третьем раунде