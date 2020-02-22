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Молдавский победил Айялу единогласным решением судей на Bellator 239

Молдавский победил Айялу единогласным решением судей на Bellator 239
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Валентин Молдавский одержал победу над американцем Хави Айялой в основном карде Bellator 239. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Молдавский одержал девятую победу в десяти боях. Для Айялы это поражение стало восьмым в 19 боях.

Напомним, в главном событии турнира встретятся американец Эд Рут и Яросав Амосов.

Bellator 239

Основной кард

Эд Рут — Ярослав Амосов
Брэндон Гиртц — Майлз Джури
Тим Джонсон — Тирелл Фортьюн — победа Джонсона нокаутом в первом раунде
Валентин Молдавский — Хави Айяла — победа Молдавского единогласным решением судей

Предварительный кард

Кристиан Эдвардс — Марко Хатч — победа Эдвардса единогласным решением судей
Кит Ли — Шон Банч — победа Ли единогласным решением судей
ТиДжей Бриттон — Габриэль Варга — победа Бриттона раздельным решением судей
Дэнис Килхольтц — Кристина Уильямс — победа Килхольтц приёмом в первом раунде
Соло Хэтли — Гастон Боланьос — победа Хэтли раздельным решением судей
Джош Хилл — Виничюс Зани — победа Хилла единогласным решением судей
Грант Нил — Слод Уилкокс — победа Нила техническим нокаутом в
третьем раунде

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