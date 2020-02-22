Молдавский победил Айялу единогласным решением судей на Bellator 239

Российский боец ММА Валентин Молдавский одержал победу над американцем Хави Айялой в основном карде Bellator 239. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Молдавский одержал девятую победу в десяти боях. Для Айялы это поражение стало восьмым в 19 боях.
Напомним, в главном событии турнира встретятся американец Эд Рут и Яросав Амосов.
Bellator 239
Основной кард
Эд Рут — Ярослав Амосов
Брэндон Гиртц — Майлз Джури
Тим Джонсон — Тирелл Фортьюн — победа Джонсона нокаутом в первом раунде
Валентин Молдавский — Хави Айяла — победа Молдавского единогласным решением судей
Предварительный кард
Кристиан Эдвардс — Марко Хатч — победа Эдвардса единогласным решением судей
Кит Ли — Шон Банч — победа Ли единогласным решением судей
ТиДжей Бриттон — Габриэль Варга — победа Бриттона раздельным решением судей
Дэнис Килхольтц — Кристина Уильямс — победа Килхольтц приёмом в первом раунде
Соло Хэтли — Гастон Боланьос — победа Хэтли раздельным решением судей
Джош Хилл — Виничюс Зани — победа Хилла единогласным решением судей
Грант Нил — Слод Уилкокс — победа Нила техническим нокаутом в
третьем раунде
- 22 февраля 2020
-
06:31
-
06:12
-
00:57
- 21 февраля 2020
-
23:13
-
22:31
-
21:43
-
20:54
-
19:43
-
18:31
-
17:25
-
16:00
-
15:00
-
14:10
-
13:22
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:07
-
10:42
-
10:18
-
10:07
-
09:17
-
04:03
-
00:17
- 20 февраля 2020
-
23:40
-
22:48
-
21:24
-
21:01
-
19:51
-
18:36
-
18:00
-
16:39
-
15:15
-
14:22
-
14:00