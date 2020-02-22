Амосов победил Рута единогласным решением судей и другие результаты турнира Bellator 239

А Такервилле (США) завершился турнир Bellator 239. В главном его событии украинский боец ММА Ярослав Амосов одержал победу над американцем Эдом Рутом. Бой завершился победой Амосова единогласным решением судей.



Таким образом, Амосов одержал 23-ю победу в 23 боях в карьере. Для Рута это поражение стало вторым в десяти поединках.



Bellator 239



Основной кард



Ярослав Амосов — Эд Рут — победа Амосова единогласным решением судей

Майлз Джури — Брэндон Гиртц — победа Джури единогласным решением судей

Тим Джонсон — Тирелл Фортьюн — победа Джонсона нокаутом в первом раунде

Валентин Молдавский — Хави Айяла — победа Молдавского единогласным решением судей



Предварительный кард



Кристиан Эдвардс — Марко Хатч — победа Эдвардса единогласным решением судей

Кит Ли — Шон Банч — победа Ли единогласным решением судей

Ти Джей Бриттон — Габриэль Варга — победа Бриттона раздельным решением судей

Дэнис Килхольтц — Кристина Уильямс — победа Килхольтц приёмом в первом раунде

Соло Хэтли — Гастон Боланьос — победа Хэтли раздельным решением судей

Джош Хилл — Виничюс Зани — победа Хилла единогласным решением судей

Грант Нил — Слод Уилкокс — победа Нила техническим нокаутом в

третьем раунде.