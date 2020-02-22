Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Амосов победил Рута единогласным решением судей и другие результаты турнира Bellator 239

Амосов победил Рута единогласным решением судей и другие результаты турнира Bellator 239
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

А Такервилле (США) завершился турнир Bellator 239. В главном его событии украинский боец ММА Ярослав Амосов одержал победу над американцем Эдом Рутом. Бой завершился победой Амосова единогласным решением судей.

Таким образом, Амосов одержал 23-ю победу в 23 боях в карьере. Для Рута это поражение стало вторым в десяти поединках.

Bellator 239

Основной кард

Ярослав Амосов — Эд Рут — победа Амосова единогласным решением судей
Майлз Джури — Брэндон Гиртц — победа Джури единогласным решением судей
Тим Джонсон — Тирелл Фортьюн — победа Джонсона нокаутом в первом раунде
Валентин Молдавский — Хави Айяла — победа Молдавского единогласным решением судей

Предварительный кард

Кристиан Эдвардс — Марко Хатч — победа Эдвардса единогласным решением судей
Кит Ли — Шон Банч — победа Ли единогласным решением судей
Ти Джей Бриттон — Габриэль Варга — победа Бриттона раздельным решением судей
Дэнис Килхольтц — Кристина Уильямс — победа Килхольтц приёмом в первом раунде
Соло Хэтли — Гастон Боланьос — победа Хэтли раздельным решением судей
Джош Хилл — Виничюс Зани — победа Хилла единогласным решением судей
Грант Нил — Слод Уилкокс — победа Нила техническим нокаутом в
третьем раунде.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020