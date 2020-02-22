Амосов победил Рута единогласным решением судей и другие результаты турнира Bellator 239

А Такервилле (США) завершился турнир Bellator 239. В главном его событии украинский боец ММА Ярослав Амосов одержал победу над американцем Эдом Рутом. Бой завершился победой Амосова единогласным решением судей.
Таким образом, Амосов одержал 23-ю победу в 23 боях в карьере. Для Рута это поражение стало вторым в десяти поединках.
Bellator 239
Основной кард
Ярослав Амосов — Эд Рут — победа Амосова единогласным решением судей
Майлз Джури — Брэндон Гиртц — победа Джури единогласным решением судей
Тим Джонсон — Тирелл Фортьюн — победа Джонсона нокаутом в первом раунде
Валентин Молдавский — Хави Айяла — победа Молдавского единогласным решением судей
Предварительный кард
Кристиан Эдвардс — Марко Хатч — победа Эдвардса единогласным решением судей
Кит Ли — Шон Банч — победа Ли единогласным решением судей
Ти Джей Бриттон — Габриэль Варга — победа Бриттона раздельным решением судей
Дэнис Килхольтц — Кристина Уильямс — победа Килхольтц приёмом в первом раунде
Соло Хэтли — Гастон Боланьос — победа Хэтли раздельным решением судей
Джош Хилл — Виничюс Зани — победа Хилла единогласным решением судей
Грант Нил — Слод Уилкокс — победа Нила техническим нокаутом в
третьем раунде.
- 22 февраля 2020
-
07:56
-
07:39
-
07:05
-
06:31
-
06:12
-
00:57
- 21 февраля 2020
-
23:13
-
22:31
-
21:43
-
20:54
-
19:43
-
18:31
-
17:25
-
16:00
-
15:00
-
14:10
-
13:22
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:07
-
10:42
-
10:18
-
10:07
-
09:17
-
04:03
-
00:17
- 20 февраля 2020
-
23:40
-
22:48
-
21:24
-
21:01
-
19:51
-
18:36
-
18:00
-
16:39