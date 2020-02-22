UFC Fight Night 168, полный файткард: Хукер — Фелдер, Тухугов — Агилар и другие бои

В ночь на 23 февраля по московскому времени в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168. В его ходе выступят два россиянина.
Напомним, что главным событием турнира в Окленде станет дуэль легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера.
Зубайра Тухугов на этом турнире встретится с Кевином Агиларом, а Магомед Мустафаев проведёт бой с Брэдом Риделлом.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге весовой категории UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Fight Night 168.
Основной кард
Пол Фелдер (№6) — Дэн Хукер (№7) — лёгкий вес
Джим Крют — Михал Олексейчук — полутяжёлый вес
Каролина Ковалькевич (№14) — Ян Сяонань — женский минимальный вес
Бен Сосоли — Маркос Рожерио да Лима — тяжёлый вес
Бред Ридделл — Магомед Мустафаев — лёнкий вес.
Предварительный кард
Кевин Агилар — Зубайра Тухугов — полулёгкий вес
Джэлин Тёрнер — Джош Кулибао — лёгкий вес
Джейк Мэттьюс — Эмиль Мик — полусредний вес
Каллан Портер — Сонг Кенан — промежуточный вес
Кай Кара Фрэнс (№8) — Тайсон Нэм — наилегчайший вес
Лома Локбунми — Анджела Хилл — женский минимальный вес
Маки Питоло — Такаши Сато — полусредний вес
Присцилла Качоэйра — Шана Добсон — женский наилегчайший вес.
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