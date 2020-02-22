Кадыров: ACA — один из самых престижных и перспективных промоушенов мира

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением о турнире АСА 104, прошедшем в Краснодаре. Кадыров отметил, что АСА является одним из самых престижных и перспективных промоушенов мира.
«Дорогие друзья! Абсолютный чемпионат «Ахмат» провёл первый в новом году турнир — АСА 104. Грандиозное бойцовское шоу прошло на краснодарской арене «Баскет-Холл». Вечер выдался богатым на яркие противостояния. В октагон вышли мастера смешанных единоборств из России, США, Бразилии, Грузии. Они продемонстрировали высочайший уровень технической и функциональной подготовки.
Возглавили бойцовское шоу два титульных поединка, в которых выступили представители РСК «Ахмат». К сожалению, наш Мансур Хатуев не смог завоевать вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе, уступив единогласным решением судей Азамату Керефову в со-главном бою вечера. В центральном поединке турнира Мухумат Вахаев из РСК «Ахмат» удушающим приёмом сломил сопротивление Евгения Гончарова и стал новым чемпионом АСА в тяжёлом весе.
Также успешно выступили представители нашего бойцовского клуба — Абдул-Рахман Дудаев, Апти Бимарзаев, Магомедрасул Хасбулаев, которые одержали победы в рейтинговых поединках. Лига может занести себе в актив бойцовское шоу в Краснодаре. Уровень организации и состав участников позволяет нам говорить об АСА как об одном из самых престижных и перспективных промоушенов мира. Я поздравляю победителей с успешным выступлением, а организаторов — с проведением прекрасного турнира. «Ахмат» — сила!» — написал Кадыров в своём «инстаграме».
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