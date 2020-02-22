Мустафаев: хотел бы ещё раз подраться с Кевином Ли
Российский боец UFC Магомед Мустафаев признался, что хотел бы провести реванш с американским бойцом смешанного стиля Кевином Ли. В ноябре 2016 года Мустафаев проиграл Ли удушающим приёмом.
«Если честно, я нацелен на реванш с Кевином Ли. В том бою и лагерь у меня был немного непонятный, да и план на поединок был плохим. И еще я не работал с врачами по поводу фармакологии. Очень слабо отнёсся к тому бою. Думаю, именно сейчас, с такой командой, мне кажется, я был бы куда лучше в этом поединке.
К тому же в том бою я сломал руку, и сейчас, если бы всё нормально было, может быть, я хотел бы ещё раз подраться с Кевином Ли. Думаю, всё обошлось бы совсем по-другому», — сказал Мустафаев в интервью UFC Russia.
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