Мустафаев: хотел бы ещё раз подраться с Кевином Ли

Российский боец UFC Магомед Мустафаев признался, что хотел бы провести реванш с американским бойцом смешанного стиля Кевином Ли. В ноябре 2016 года Мустафаев проиграл Ли удушающим приёмом.



«Если честно, я нацелен на реванш с Кевином Ли. В том бою и лагерь у меня был немного непонятный, да и план на поединок был плохим. И еще я не работал с врачами по поводу фармакологии. Очень слабо отнёсся к тому бою. Думаю, именно сейчас, с такой командой, мне кажется, я был бы куда лучше в этом поединке.



К тому же в том бою я сломал руку, и сейчас, если бы всё нормально было, может быть, я хотел бы ещё раз подраться с Кевином Ли. Думаю, всё обошлось бы совсем по-другому», — сказал Мустафаев в интервью UFC Russia.