Уайлдера не беспокоит разница в весе с Фьюри

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, заявил, что его не беспокоит разница в весе с Тайсоном Фьюри в преддверии их реванша. По итогам церемонии взвешивания Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг.
«Меня не беспокоит вес Тайсона Фьюри. Я всегда дрался с большими парнями, которые были больше меня. Это в итоге только замедлит Фьюри. Если он навалится на меня весом, просто буду бить его. Пусть выходит на ринг. Не волнуюсь из-за его веса.
Мы супертяжи, вес не имеет никакого значения. Всю карьеру я был легче соперников. Думаю, я перевесил оппонентов раза четыре за карьеру. Не думаю о весе. Я подошёл к реваншу в лучшем физическом и психологическом состоянии, чем к первому бою. Собираюсь сделать больно Фьюри», — цитирует Уайлдера BoxingScene.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
- 22 февраля 2020
-
12:52
-
11:58
-
10:45
-
08:49
-
08:32
-
07:56
-
07:39
-
07:05
-
06:31
-
06:12
-
00:57
- 21 февраля 2020
-
23:13
-
22:31
-
21:43
-
20:54
-
19:43
-
18:31
-
17:25
-
16:00
-
15:00
-
14:10
-
13:22
-
12:30
-
12:00
-
11:38
-
11:07
-
10:42
-
10:18
-
10:07
-
09:17
-
04:03
-
00:17
- 20 февраля 2020
-
23:40
-
22:48
-
21:24