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Уайлдера не беспокоит разница в весе с Фьюри

Уайлдера не беспокоит разница в весе с Фьюри
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC, заявил, что его не беспокоит разница в весе с Тайсоном Фьюри в преддверии их реванша. По итогам церемонии взвешивания Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг.

«Меня не беспокоит вес Тайсона Фьюри. Я всегда дрался с большими парнями, которые были больше меня. Это в итоге только замедлит Фьюри. Если он навалится на меня весом, просто буду бить его. Пусть выходит на ринг. Не волнуюсь из-за его веса.

Мы супертяжи, вес не имеет никакого значения. Всю карьеру я был легче соперников. Думаю, я перевесил оппонентов раза четыре за карьеру. Не думаю о весе. Я подошёл к реваншу в лучшем физическом и психологическом состоянии, чем к первому бою. Собираюсь сделать больно Фьюри», — цитирует Уайлдера BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг
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