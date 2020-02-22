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Фьюри: я это 273 фунта чистого британского мяса

Фьюри: я это 273 фунта чистого британского мяса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри прокомментировал итоги взвешивания в преддверии его поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. По итогам церемонии взвешивания Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг.

«Вес не является проблемой. Я это 273 фунта чистого британского мяса. С этим весом чувствую себя очень комфортно. Не пытался похудеть, согнать вес. Я гигантский представитель супертяжёлого веса. Я ел полезную еду, хорошо питался. Сколько бы я в итоге ни весил в вечер перед боем, не имеет значения. Вы видели тяжеловесов, которые выходят драться с весом 200 фунтов. Вы видели бойцов с весом 300 фунтов. В супертяжах нет ограничений, так что это нормальное дело», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.

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