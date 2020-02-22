Льюис: Фьюри должен перебоксировать Уайлдера

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от реванша бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.



«Тайсон Фьюри должен перебоксировать Деонтея Уайлдера. Ему нужно оставаться подальше от правой руки Деонтея. Ему просто необходимо делать то, что он умеет, — боксировать. Он превосходный боксёр. Фьюри готов к правой руке Уайлдера. Если это сильная сторона соперника, то Тайсон будет держаться от неё подальше.



Фьюри в курсе, что он может принимать лучшие удары Уайлдера, подниматься после них и снова идти в атаку. Думаю, Тайсон считает, что ему нужно в начале боя пойти в атаку, потому что он чувствует себя сильным. Просто нужно вывести Уайлдера из себя, втянуть в размен, а затем попробовать нокаутировать. Уайлдер будет выбрасывать размашистые удары, и Тайсону по силам поймать этот момент», — приводит слова Леннокса Льюиса BoxingNews24.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.