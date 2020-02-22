Штырков победил Пастрнака на турнире RCC в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам под эгидой промоушена RCC. В основном карде турнира выступил известный российский боец Иван Штырков, который в прошлом состоял на контракте в UFC, но так и не провёл в лиге ни одного поединка.

22 февраля Штырков встретился с польским бойцом Михалом Пастрнаком. Иван владел преимуществом на протяжении всех трёх раундов, хотя и не выглядел слишком убедительно. По завершении поединка судьи единогласным решением отдали победу Штыркову.

Таким образом, Ивану удалось закрыть поражение от Ясубея Эномото, которое он потерпел 14 декабря 2019 года. Напомним, что на данный момент у Штыркова также есть действующий контракт с японской лигой Rizin.

Что касается Пастрнака, то это был пятый проигрыш поляка в последних семи боях.