Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Штырков победил Пастрнака на турнире RCC в Екатеринбурге

Штырков победил Пастрнака на турнире RCC в Екатеринбурге
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам под эгидой промоушена RCC. В основном карде турнира выступил известный российский боец Иван Штырков, который в прошлом состоял на контракте в UFC, но так и не провёл в лиге ни одного поединка.

22 февраля Штырков встретился с польским бойцом Михалом Пастрнаком. Иван владел преимуществом на протяжении всех трёх раундов, хотя и не выглядел слишком убедительно. По завершении поединка судьи единогласным решением отдали победу Штыркову.

Таким образом, Ивану удалось закрыть поражение от Ясубея Эномото, которое он потерпел 14 декабря 2019 года. Напомним, что на данный момент у Штыркова также есть действующий контракт с японской лигой Rizin.

Что касается Пастрнака, то это был пятый проигрыш поляка в последних семи боях.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020