Потенциальный соперник Фёдора Емельяненко Барнетт попался на допинге

Экс-боец UFC, ветеран смешанных единоборств Джош Барнетт в очередной раз попался на употреблении запрещённых препаратов, сообщает BJ Penn.

1 апреля 2019 года Барнетт подписал контракт с лигой Bellator. 13 марта 2020 года ожидалось, что он наконец дебютирует в лиге. Планировалось, что Джош подерётся с Ронни Маркесом, но антидопинговое агентство вновь уличило бойца в использовании допинга. Это уже пятый случай в карьере Барнетта, когда его поймали на употреблении препаратов.

42-летний Барнетт в прошлом побеждал таких соперников, как Александр Емельяненко, Сергей Харитонов, Рой Нельсон и Андрей Орловский.

Президент Bellator Скотт Кокер не раз заявлял, что Джош — один из главных претендентов на поединок с Фёдором Емельяненко.