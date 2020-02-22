Прямой эфир боя Уайлдер против Фьюри проведёт «Рен ТВ»

Ранним утром 23 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится титульный поединок в супертяжёлом весе. На ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри.

Это будет вторая встреча боксёров. Впервые они подрались в декабре 2018 года. Тогда Уайлдер, уступая Фьюри, сумел в заключительных раундах дважды отправить соперника в нокдаун, благодаря чему добился ничьей и защитил титул чемпиона мира.

Посмотреть реванш Уайлдера с Фьюри можно будет на телеканале «Рен ТВ» в прямом эфире. Начало боя запланировано на 07:30 мск.



Напомним, Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал опытного кубинца Луиса Ортиса. Фьюри последний раз появлялся на ринге в сентябре 2019 года. Тогда он решением судей одолел Отто Уаллина.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.