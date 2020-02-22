Сыновья Кадырова одержали досрочные победы на турнире в Москве
В Москве состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого выступили сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — 14-летний Ахмад и 12-летний Адам.
Оба одержали досрочные победы. Соперником Ахмада был Пол Ссебуфу из Уганды. Россиянин во втором раунде потряс угандийца ударом в голову и заставил того капитулировать. Что касается Адама Кадырова, то он также победил во втором раунде. Мукиса Укаши был отправлен в нокаут ударом по корпусу.
Отметим, что сыновьям Рамзана Кадырова секундировал их тренер, экс-боец UFC Абдул-Керим Эдилов. Подростки выходили на ринг под песню в исполнении Тимати.
Добавим также, что бои в этих возрастных категориях прошли в защитных шлемах и не носили статуса профессиональных.
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
22:33
-
22:30
-
21:33
-
21:26
-
20:52
-
19:53
-
18:46
-
17:53
-
16:57
-
15:24
-
14:23
-
12:52
-
11:58
-
10:45
-
08:49
-
08:32
-
07:56
-
07:39
-
07:05
-
06:31
-
06:12
-
00:57
- 21 февраля 2020
-
23:13
-
22:31
-
21:43
-
20:54
-
19:43
-
18:31
-
17:25
-
16:00
-
15:00
-
14:10
-
13:22
-
12:30
-
12:00
Партнерский контент