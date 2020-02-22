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Сыновья Кадырова одержали досрочные победы на турнире в Москве

Сыновья Кадырова одержали досрочные победы на турнире в Москве
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Москве состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого выступили сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — 14-летний Ахмад и 12-летний Адам.

Оба одержали досрочные победы. Соперником Ахмада был Пол Ссебуфу из Уганды. Россиянин во втором раунде потряс угандийца ударом в голову и заставил того капитулировать. Что касается Адама Кадырова, то он также победил во втором раунде. Мукиса Укаши был отправлен в нокаут ударом по корпусу.

Отметим, что сыновьям Рамзана Кадырова секундировал их тренер, экс-боец UFC Абдул-Керим Эдилов. Подростки выходили на ринг под песню в исполнении Тимати.

Добавим также, что бои в этих возрастных категориях прошли в защитных шлемах и не носили статуса профессиональных.

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