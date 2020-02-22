Онлайн-трансляция боя Уайлдер vs Фьюри на «Рен ТВ»

Ранним утром 23 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится титульный поединок в супертяжёлом весе. На ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Тайсон Фьюри.



Это будет вторая схватка соперников. Впервые они померились силами в декабре 2018 года, и тогда судьи зафиксировали ничью.



Посмотреть реванш Уайлдера с Фьюри можно будет на телеканале «Рен ТВ» в прямом эфире. Начало боя запланировано ориентировочно на 07:30 мск.



Напомним, американец в предыдущем поединке нокаутировал опытного кубинца Луиса Ортиса. Что касается Фьюри, то он последний раз появлялся на ринге в сентябре 2019 года. Тогда он решением судей одолел шведского боксёра Отто Уаллина.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.