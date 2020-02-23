Боец ММА Тимур Нагибин госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника, сообщает Р-Спорт.

22 февраля в Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам под эгидой промоушена RCC. В главном бою вечера встретились Тимур Нагибин и Михаил Одинцов, представляющий Беларусь. Победитель этого противостояния гарантированно получал контракт в престижной американской лиге PFL.

В первом раунде Одинцов провёл запрещённый удар коленом в область поясницы, что привело к травме Тимура. Нагибин взял паузу и после того, как восстановился, сумел продолжить встречу. При этом он жаловался своим секундантам, что не чувствует одну ногу. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Одинцову.

Нагибин потерпел второе поражение в последних трёх встречах.