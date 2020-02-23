Тухугов отправил в нокаут Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец в полулёгком весе Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168, проходящем в Окленде (Новая Зеландия).
Тухугов победил в первом раунде техническим нокаутом. Теперь на счету 29-летнего российского спортсмена 19 побед, одна ничья и четыре поражения в ММА, в UFC — 4-1-1. Агилар имеет в активе 17 побед, проигрывал 31-летний американец трижды (в UFC 2-2).
Поединок продлился три минуты 21 секунду. Всего в UFC Fight Night 168 состоится 12 боев, главный из которых — между американцем Полом Фелдером и Дэном Хукером.из Новой Зеландии. Также сегодня состоится поединок между россиянином Магомедом Мустафаевым и новозеландцем Брэдом Ридделом.
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