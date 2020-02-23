Российский боксёр Ананян нанёс Матиасу первое поражение в карьере

Российский боксёр Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Этот бой прошёл в андеркарде поединка боксёров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера, действующего чемпиона мира по версии WBC, и Тайсона Фьюри, бывшего обладателя поясов.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Теперь на счету Ананяна 15 побед, 2 поражения и 2 ничьи. Матиас в свою очередь потерпел первое поражение в карьере. До этого пуэрториканец имел победную серию из 15 боёв

Напомним, в июле прошлого года Матиас вышел на ринг против российского боксёра Максима Дадашева, тот бой закончился трагедией. После поединка россиянин потерял сознание. В больнице врачи диагностировали у него отёк мозга и провели трепанацию черепа. Несмотря на это, Дадашев 23 июля умер в больнице в США.