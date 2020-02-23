Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168

В ночь на 23 февраля по московскому времени в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168. Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера.

Бой продлился все пять раундов. Победу раздельным решением судей одержал Дэн Хукер. Таким образом, ему удалось одержать 21-ю победу при восьми поражениях.

На счету Фелдера теперь стало 6 поражений и 17 побед.

Напомним, ранее на турнире российский боец в полулёгком весе Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом в первом раунде техническим нокаутом. Ещё один россиянин Магомед Мустафаев проиграл бой Брэду Ридделлу из Новой Зеландии. Новозеландец одержал победу раздельным решением судей.