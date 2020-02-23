Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
В ночь на 23 февраля по московскому времени в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168. Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера.
Бой продлился все пять раундов. Победу раздельным решением судей одержал Дэн Хукер. Таким образом, ему удалось одержать 21-ю победу при восьми поражениях.
На счету Фелдера теперь стало 6 поражений и 17 побед.
Напомним, ранее на турнире российский боец в полулёгком весе Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом в первом раунде техническим нокаутом. Ещё один россиянин Магомед Мустафаев проиграл бой Брэду Ридделлу из Новой Зеландии. Новозеландец одержал победу раздельным решением судей.
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
06:13
-
05:08
-
04:00
-
03:57
-
03:14
-
02:00
-
00:40
- 22 февраля 2020
-
23:56
-
22:33
-
22:30
-
21:33
-
21:26
-
20:52
-
19:53
-
18:46
-
17:53
-
16:57
-
15:24
-
14:23
-
12:52
-
11:58
-
10:45
-
08:49
-
08:32
-
07:56
-
07:39
-
07:05
-
06:31
-
06:12
-
00:57
- 21 февраля 2020
-
23:13
-
22:31
-
21:43
-
20:54
-
19:43
Партнерский контент