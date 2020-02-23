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Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168

Хукер победил Фелдера в главном бою UFC Fight Night 168
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 23 февраля по московскому времени в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 168. Главным событием вечера стал бой легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера.

Бой продлился все пять раундов. Победу раздельным решением судей одержал Дэн Хукер. Таким образом, ему удалось одержать 21-ю победу при восьми поражениях.

На счету Фелдера теперь стало 6 поражений и 17 побед.

Напомним, ранее на турнире российский боец в полулёгком весе Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом в первом раунде техническим нокаутом. Ещё один россиянин Магомед Мустафаев проиграл бой Брэду Ридделлу из Новой Зеландии. Новозеландец одержал победу раздельным решением судей.

UFC 2020. UFC Fight Night 168, Окленд, Новая Зеландия
Пол Фельдер - Дэн Хукер (W)
23 февраля 2020, воскресенье. 05:15 МСК
Пол Фельдер
Окончено
PTS
Дэн Хукер
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