Фьюри: Уайлдер показал чемпионское сердце

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о победном поединке с Деонтеем Уайлдером, отдав должное действиям американца.

«Приветствия Уайлдеру. Он неплохо справлялся и показал, что у него чемпионское сердце. Я поймал его жёстким правым, но он сумел подняться после такого чистого попадания. Он настоящий воин. Уайлдер вернётся и снова станет чемпионом мира. Но сегодня король вернулся на престол», — приводит слова британского боксёра BoxingScene.

Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию встречи Уайлдер — Фьюри.