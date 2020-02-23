Фьюри исполнил песню после победы над Уайлдером

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри исполнил на ринге песню сразу после победы в бою с Деонтеем Уайлдером. Интересно, что британец сначала пел сам, но в процессе исполнения стал призывать зал подпевать ему. В итоге к пению присоединились даже его промоутеры в лице Боба Арума и Фрэнка Уоррена.

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Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри встретился с Деонтеем Уайлдером. Британец доминировал на протяжении всей встречи. В ходе боя он дважды отправил соперника в нокдаун. В седьмом раунде команда Уайлдера выбросила полотенце. Рефери зафиксировал победу Фьюри техническим нокаутом.